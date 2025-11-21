Habertürk
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Nazlı Çisil Güngör

        Mersin Spor: OIaseni 21, Koray Çekici, Cowan 9, Cruz 15, White 7, Kartal Özmızrak 5, March 23, Efe Ergi Tırpancı 2, Anıl Alyanak, Kuzey Livaneli, Bentil 10

        Karşıyaka: Young 18, Serkan Menteşe 3, Mannig 18, Alston 7, Mert Celep 13, Sokolowski 19, Gordic 9, Eylem Eminoğlu, Egemen Yapıcı, Ege Özçelik, Yalın Yıldız

        1. Periyot: 22-17

        Devre: 41-40

        3. Periyot: 63-57

        Beş faulle çıkanlar: 37.23 Alston, 39.43 Mannig (Karşıyaka)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

