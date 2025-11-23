Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu Öğretmenler Günü'nü kutladı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 09:58 Güncelleme: 23.11.2025 - 09:58
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Topsakaloğlu, mesajında, öğretmenliğin dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olduğunu belirtti.

        Kalkınmanın temel şartının kaliteli bir eğitim ve yetişmiş insan gücü olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Geleceğimizin mimarı sevgili gençlerimizi, fedakar öğretmelerimize emanet ediyoruz. Bu millet, insan sevgisini hiçbir zaman yitirmeyen öğretmenlerimizin emekleri ve özverisi sayesinde medeniyet yürüyüşüne azimle devam edecektir."

