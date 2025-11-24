Mersin'de motosikletin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti
Mersin'in Silifke ilçesinde motosikletin çarptığı öğretmen yaşamını yitirdi.
Alparslan Türkeş Bulvarı'nda M.K.Ç. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Gülşen Tınas'a (56) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tınas ve motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İlçedeki Gazipaşa İlkokulu'nda öğretmen olduğu öğrenilen Tınas, kurtarılamadı.
