Mersin'de drift atan sürücüye 55 bin 659 lira ceza uygulandı
Mersin'de otomobiliyle drift atan sürücüye 55 bin 659 lira ceza kesildi.
Mersin'de otomobiliyle drift atan sürücüye 55 bin 659 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında sürücüsünün drift attığı görüntüleri paylaşılan otomobilin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince plakası belirlenen aracın sürücüsüne 55 bin 659 lira ceza uygulandı. Sürücünün ehliyeti süresiz iptal edildi.
Abartılı egzozun da takılı olduğu araç, trafikten 2 ay men edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.