Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 448 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Mersin'de düzenlenen operasyonda 448 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 10:50 Güncelleme: 26.11.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 448 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de düzenlenen operasyonda 448 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir araçla kente uyuşturucu hap getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu Yenişehir ilçesinde durdurulan araçta, 448 bin sentetik hap ve 1 tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!

        Benzer Haberler

        Mersin'de bin 622 araç trafikten men edildi
        Mersin'de bin 622 araç trafikten men edildi
        Mersin'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şüpheli yakalandı
        Mersin'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şüpheli yakalandı
        Mersin'de uyuşturucuyla mücadelede bir haftada 200 kişi yakalandı
        Mersin'de uyuşturucuyla mücadelede bir haftada 200 kişi yakalandı
        Mersin'de 448 bin adet hap ele geçirildi: 4 tutuklama
        Mersin'de 448 bin adet hap ele geçirildi: 4 tutuklama
        Sınava düzenekle girdi yakalandı
        Sınava düzenekle girdi yakalandı
        Mersin Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir gelecek için harekete geçti
        Mersin Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir gelecek için harekete geçti