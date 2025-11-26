Mersin'de 448 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de düzenlenen operasyonda 448 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir araçla kente uyuşturucu hap getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Yenişehir ilçesinde durdurulan araçta, 448 bin sentetik hap ve 1 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.