        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de eşi tarafından tüfekle vurulan kadın öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 10:41 Güncelleme: 27.11.2025 - 10:41
        Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde, Emine Ç. (42) ile eşi Ali Ç. (46) arasında evlerinin bulunduğu binanın önünde tartışma çıktı.

        Bu sırada Ali Ç. yanında bulundurduğu tüfekle eşini göğüs ve karnından vurdu.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Emine Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayın ardından aracıyla bölgeden kaçan ve daha sonra polis merkezine giderek teslim olan Ali Ç'nin, 30 günlük uzaklaştırma kararının 29 Ekim'de sona erdiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

