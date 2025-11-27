Mersin'de eşi tarafından tüfekle vurulan kadın öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.
Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde, Emine Ç. (42) ile eşi Ali Ç. (46) arasında evlerinin bulunduğu binanın önünde tartışma çıktı.
Bu sırada Ali Ç. yanında bulundurduğu tüfekle eşini göğüs ve karnından vurdu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Emine Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın ardından aracıyla bölgeden kaçan ve daha sonra polis merkezine giderek teslim olan Ali Ç'nin, 30 günlük uzaklaştırma kararının 29 Ekim'de sona erdiği öğrenildi.
