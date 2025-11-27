Mersin'de eşi tarafından tüfekle vurulan kadın öldü

Olayın ardından aracıyla bölgeden kaçan ve daha sonra polis merkezine giderek teslim olan Ali Ç'nin, 30 günlük uzaklaştırma kararının 29 Ekim'de sona erdiği öğrenildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada Ali Ç. yanında bulundurduğu tüfekle eşini göğüs ve karnından vurdu.

