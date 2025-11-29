Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Erdemli'de temaslarda bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'in Erdemli ilçesinde çeşitli ziyaretler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 17:10 Güncelleme: 29.11.2025 - 17:10
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Erdemli'de temaslarda bulundu
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'in Erdemli ilçesinde çeşitli ziyaretler yaptı.

        Özdağ, temasları kapsamında partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

        Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan Özdağ, ardından Erdemli Semt Pazarı'na gitti.

        Alışveriş yaptığı tezgahlardaki pazarcılarla görüşen Özdağ, vatandaşlarla sohbet etti.

        Özdağ, ilçedeki temasları kapsamında Erdemli Ziraat Odası, Erdemli Muhtarlar Derneği, Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği Erdemli Şubesine de ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

