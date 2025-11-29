Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Erdemli'de temaslarda bulundu

Özdağ, ilçedeki temasları kapsamında Erdemli Ziraat Odası, Erdemli Muhtarlar Derneği, Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği Erdemli Şubesine de ziyarette bulundu.

Alışveriş yaptığı tezgahlardaki pazarcılarla görüşen Özdağ, vatandaşlarla sohbet etti.

Özdağ, temasları kapsamında partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

