        Mersin Haberleri

        Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Kaplan'ı kabul etti

        Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Kaplan'ı kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 16:57 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:57
        Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Kaplan'ı kabul etti
        Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Kaplan'ı kabul etti.

        Kaymakam Akyüz, makamında görüştüğü Kaplan'a yeni görevinde başarı diledi.

        Kaplan da desteğinden dolayı Akyüz'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

