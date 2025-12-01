Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Kaplan'ı kabul etti
Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Kaplan'ı kabul etti.
Kaymakam Akyüz, makamında görüştüğü Kaplan'a yeni görevinde başarı diledi.
Kaplan da desteğinden dolayı Akyüz'e teşekkür etti.
