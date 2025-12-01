Mersin'de palet imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'de palet imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkez Akdeniz ilçesindeki palet imalathanesinin fırınında henüz belirlenemeyen neden yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
