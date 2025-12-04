Mersin'de üstünden atlamaya çalıştığı zincir bariyerlere bisikleti takılan sürücü yaralandı

Dün bir kişinin bisikletle zincirin üstünden atlamaya çalıştığını belirten Yakışık, "Atlamaya çalışırken bisiklet zincire takıldı ve kafasının üstüne düştü. Yardım için yanına gittiğimde yüzü toz içindeydi. Sol kolunun kırıldığını hissettiğini söylüyordu. Daha sonra bisikletiyle yürüyerek sokaktan ayrıldı." diye konuştu.

Esnaf Azad Yakışık, AA muhabirine, belediye görevlilerinin sokağın giriş ve çıkışına motorlu taşıtların girmemesi için zincir bariyer yerleştirdiğini söyledi.

Başı ve kolundan yaralanan bisiklet sürücüsü, daha sonra yürüyerek bölgeden ayrıldı.

