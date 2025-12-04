Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de komşusu tarafından öldürülen kadın ve oğlunun cenazeleri defnedildi

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde komşusu tarafından tabancayla öldürülen kadın ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 14:47 Güncelleme: 04.12.2025 - 14:47
        Mersin'de komşusu tarafından öldürülen kadın ve oğlunun cenazeleri defnedildi
        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde komşusu tarafından tabancayla öldürülen kadın ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

        Mithatpaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanda dün alt komşuları Mustafa T'nin (25) silahlı saldırısında yaşamını yitiren Remziye (50) ve oğlu Mazlum Kaya'nın (26) cenazeleri, Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Güneykent Mezarlığı'na götürülen cenazeler, kılınan namazın ardından dualar eşliğinde defnedildi.

        Namaza, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Anne oğuldan sonra merkez Toroslar ilçesinde büfe işletmecisi Ahmet Turgut'u da öldüren ve polis ekiplerince bacağından vurularak yakalanan Mustafa T, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Olay

        Yolcu olarak bindiği taksiyle gittiği Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki büfenin sahibi Turgut'u, iddiaya göre ücretsiz içki vermediği gerekçesiyle tabancayla öldüren Mustafa T, olay yerinden kaçmaya çalışırken direndiği polis ekiplerince bacağından vurularak yakalanmıştı. Zanlının, olaydan önce komşusu Remziye ve Mazlum Kaya'yı da aynı silahla öldürdüğü belirlenmişti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

