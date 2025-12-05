Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazı'da anaokulu öğrencileri ailelerini resmetti

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Aileni ve Tuvalini Al Gel" etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 10:17 Güncelleme: 05.12.2025 - 10:17
        Bozyazı İlk Adım Anaokulu öğretmenleri Havva Pancar ve Ayşe Koçluk tarafından "Yeşil Vatan ve Aile Yılı" temaları kapsamında organize edilen etkinlik, Sahil Yaşam Parkı'nda yapıldı.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, aileler, öğretmenler ve çocuklar katıldı.

        Çocuklar kendileri için hazırlanan tuvallere ailelerini resmetmeye çalışıp boyama yaptı.

        Etkinliğin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

