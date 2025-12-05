Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazı'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 09:15 Güncelleme: 05.12.2025 - 09:15
        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte belirlenen noktalarda yaptıkları uygulamalar kapsamında okul çevreleri ve iş yerlerini denetledi.

        Uygulamada aranması bulunan 1 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

