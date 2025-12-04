Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:SilifkeŞehir
Hakemler: Yiğit Arslan, Ömer Tevfik Özkoç, Tuncay Ercan
Silifke Belediyespor: Çağan Yılmazer, Talha Gök (Dk. 90+4 İlker Ünver), Ali Yahya Bilgin, Muharrem Cizgili, Özgür Ortaç, Vural Akkurt (Dk. 90+4 Süleyman Kadir Sarı), Yusuf Yiğit Ünal (Dk. 73 Yasin Reis), Cihan Canpolat (Dk. 86 Hakan Berfun Sayar), Gürcan Gözüm, Tayyip Kanarya, Uğur Ahmet Özder (Dk. 90+4 Şevki Çoban)
Hesap.com Antalyaspor: Kağan Arıcan, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Cvancara, Ballet (Dk. 90+6 Arda Altun), Van de Streek, Gueye (Dk. 62 Berkay Topdemir), Ensar Buğra Tivsiz, Giannetti, Doğukan Sinik (Dk. 46 Poyraz Yıldırım), Saric
Gol: Dk. 19 Ballet (Hesap.com Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 58 Cihan Canpolat, Dk. 79 Yasin Reis (Silifke Belediyespor), Dk. 90+6 Ballet (Hesap.com Antalyaspor)
MERSİN
