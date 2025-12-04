Bozyazı'da evde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaledibi Mahallesi Bozkurt Caddesi'nde Z.E'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
