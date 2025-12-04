Habertürk
Habertürk
        Bozyazı'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Bozyazı'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 20:23 Güncelleme: 04.12.2025 - 20:23
        Bozyazı'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'in Bozyazı ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaledibi Mahallesi Bozkurt Caddesi'nde Z.E'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

