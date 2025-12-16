Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de çalılık alanda çıkıp seraya sıçrayan yangın söndürüldü

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde çalılık alanda çıkıp seraya sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 08:48 Güncelleme: 16.12.2025 - 08:48
        Mersin'de çalılık alanda çıkıp seraya sıçrayan yangın söndürüldü
        Mersin'in Bozyazı ilçesinde çalılık alanda çıkıp seraya sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaledibi Mahallesi Bozkurt Caddesi'nde çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın yan tarafta bulunan seraya sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle serada hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

