Mersin'de çalılık alanda çıkıp seraya sıçrayan yangın söndürüldü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çalılık alanda çıkıp seraya sıçrayan yangın söndürüldü.
Kaledibi Mahallesi Bozkurt Caddesi'nde çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın yan tarafta bulunan seraya sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle serada hasar oluştu.
