Mersin'de Akdeniz Belediyesi 6 yaşa kadar ücretsiz gelişim taraması hizmeti veriyor

Belediyenin açıklamasına göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Kültür ve Sanat Evleri'nde erken çocukluk döneminde gelişimsel risklerin belirlenmesine yönelik "Denver Gelişimsel Tarama Testi" yapılıyor.

Mersin'de Akdeniz Belediyesince 6 yaşa kadar olan çocuklara ücretsiz gelişim taraması hizmeti sunuluyor.

