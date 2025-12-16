Mersin'de Akdeniz Belediyesince yenilenen parka şehidin adı verildi

Mersin'de Akdeniz Belediyesince yenilen bir parka, 2001 yılındaki trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Emre Öztürk'ün adı verildi.

Belediyenin açıklamasına göre, Manolya Parkı'na yeni çocuk oyun ve spor grupları kazandırıldı.

Parkın yürüyüş ve bisiklet yollarını yenileyen ekipler, aydınlatma ve çevre düzenlemesi yaptı.

Düzenlemenin ardından parka, 18 Ocak 2001'de Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Emre Öztürk'ün adı verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, sosyal yaşam alanlarının iyileştirilmesinin yanı sıra şehitlere vefa anlayışını da önemsediklerini belirtti.

Şehitlerin adını sonsuza kadar yaşatacaklarını kaydeden Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın nefes alabileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği parklarımızı modern hale getirmeye devam ediyoruz. Yenilediğimiz parka Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Öztürk adını vererek hem ailesinin talebini yerine getirdik hem de şehidimize olan minnetimizi somut şekilde gösterdik. Akdeniz'in her mahallesinde yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz."