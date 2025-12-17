Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de din görevlilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

        Yeşilay Mersin Şubesi tarafından din görevlilerine yönelik bağımlılık mücadele eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 12:59 Güncelleme: 17.12.2025 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de din görevlilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Mersin Şubesi tarafından din görevlilerine yönelik bağımlılık mücadele eğitimi düzenlendi.

        Yeşilay Danışmanlık Merkezince (YEDAM) organize edilen "Tütün, Alkol ve Madde Bağımlılığı" eğitimi, 3 Ocak Zafer Camisi'nde yapıldı.

        Eğitime, Toroslar İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri katıldı.

        Bağımlılık süreci ve türlerine ilişkin bilgilendirme yapılan eğitimde, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı.

        Etkinlikte, toplumda farkındalık oluşturulması için din görevlilerinin rolüne dikkat çekildi.

        Ekipler, sahada yapılabilecek bilinçlendirme ve yönlendirme çalışmalarına ilişkin öneriler paylaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        Deniz sıcak, hava soğuk! Boğaz buharlaştı!
        Deniz sıcak, hava soğuk! Boğaz buharlaştı!
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım

        Benzer Haberler

        MIP, Türkiye'nin akıllı liman dönüşümüne öncülük ediyor
        MIP, Türkiye'nin akıllı liman dönüşümüne öncülük ediyor
        Anamur Ceza İnfaz Kurumlarında üretim, rehabilitasyon ve sosyal yaşam yerin...
        Anamur Ceza İnfaz Kurumlarında üretim, rehabilitasyon ve sosyal yaşam yerin...
        Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalar ve yakınları için s...
        Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalar ve yakınları için s...
        Mersin Mut'ta fırtına çatıyı uçurdu
        Mersin Mut'ta fırtına çatıyı uçurdu
        İştahsızlık şikayetiyle veterinere götürülen kedinin kalçasından mermi çeki...
        İştahsızlık şikayetiyle veterinere götürülen kedinin kalçasından mermi çeki...
        Ata Eğitim Merkezi, Derecik İtfaiyesi'ni 5 günlük kapsamlı eğitimle ağırlad...
        Ata Eğitim Merkezi, Derecik İtfaiyesi'ni 5 günlük kapsamlı eğitimle ağırlad...