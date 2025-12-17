Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalar ve yakınları için sinema etkinliği

        Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 65 yaş üstü hastalar ve yakınları için sinema etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:26 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:26
        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, konferans salonunda organize edilen etkinliğe, başhekim Prof. Dr. Mehmet Ballı, idari personel, 65 yaş üstü hastalar ve yakınları katıldı.

        Etkinlikte katılımcılar bir animasyon filmini izledi.

        Programın ardından hastalara çeşitli hediyeler takdim edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ballı, hastanede sunulan sağlık hizmetlerinin yalnızca tedaviyle sınırlı olmadığını belirterek, "Hastaların sosyal ve psikolojik iyi oluşları da büyük önem taşıyor. Bu tür etkinlikler hastalarla kurulan bağı güçlendirdiği gibi hastaneye olan aidiyet duygusunu da artırıyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

