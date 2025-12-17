Mersin'de evlerden altın ve para çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. ve B.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler S.G, B.Ç. ve M.Ç, Akdeniz ilçesinde yakalandı.

Ekipler, ikametlerden cumhuriyet altını, 5 çeyrek altın, 10 gram altın, çeşitli miktarlarda kolye, küpe, bileklik, set, pırlanta ve gümüş ile 160 bin lira çalındığını tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki üç evden farklı tarihlerde hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Mersin'de üç evden altın ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

