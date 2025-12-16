Bozyazı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Hüseyin Y'nin kullandığı 33 DIN 33 plakalı kamyonet ile İlker K. idaresindeki 33 ZH 057 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan İlker K. ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
