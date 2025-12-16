Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 20:53 Güncelleme: 16.12.2025 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozyazı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Hüseyin Y'nin kullandığı 33 DIN 33 plakalı kamyonet ile İlker K. idaresindeki 33 ZH 057 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan İlker K. ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hitler ve Napolyon yapamadıysa onlar da yapamaz"
        "Hitler ve Napolyon yapamadıysa onlar da yapamaz"
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Mersin'de son 1 haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 205 şüpheli yakalandı
        Mersin'de son 1 haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 205 şüpheli yakalandı
        Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası kesildi, ehliyetine el konul...
        Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası kesildi, ehliyetine el konul...
        Seçer: "Demokrasi bir miras değil, emek isteyen canlı bir süreçtir"
        Seçer: "Demokrasi bir miras değil, emek isteyen canlı bir süreçtir"
        Mersin'de trafiği tehlikeye düşüren kamyon sürücüsüne para cezası
        Mersin'de trafiği tehlikeye düşüren kamyon sürücüsüne para cezası
        Mersin'de tehlikeli yükleme yapan kamyon sürücüsüne ceza yağdı
        Mersin'de tehlikeli yükleme yapan kamyon sürücüsüne ceza yağdı
        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti