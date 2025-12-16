Mersin'de trafiği tehlikeye düşüren kamyon sürücüsüne para cezası
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yük taşıyan kamyonun sürücüsüne 3 bin 65 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerden Kuvayi Milliye Caddesi'nde bir kamyonun trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yük taşıdığı tespit edildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yük taşıyan kamyonun sürücüsü yakalandı.
Ehliyetine geçici süreyle el konulan sürücüye, 3 bin 65 lira ceza verildi.
Sürücü hakkında "trafiği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürme" suçundan adli işlem başlatıldı.
