Mersin'de trafiği tehlikeye düşüren kamyon sürücüsüne para cezası

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerden Kuvayi Milliye Caddesi'nde bir kamyonun trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yük taşıdığı tespit edildi.

