Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde E.D. (24) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile Berşan Çağrıtekin'in (20) kullandığı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
