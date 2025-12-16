Habertürk
        Mersin Haberleri

        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 15:50 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:50
        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde E.D. (24) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile Berşan Çağrıtekin'in (20) kullandığı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

