DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mersin'de konuştu:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na değer verdiklerini belirterek, "Bu komisyon şu an son derece tarihi bir görevi yerine getiriyor, çok önemli dinlemeler gerçekleştirdi." dedi.

Hatimoğulları, partisince Toroslar ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Dayanışma Yemeği"nde yaptığı konuşmada, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun zengin birliktelikle oluşturulduğunu söyledi.

Komisyona değer verdiklerini dile getiren Hatimoğulları, "Bu komisyon şu an son derece tarihi bir görevi yerine getiriyor, çok önemli dinlemeler gerçekleştirdi." diye konuştu.

Tülay Hatimoğulları, komisyona en erken rapor ileten parti olduklarını, bu raporlarda Türkiye'ye "çözüm reçetesi" sunduklarını anlattı.

Komisyonda ortak bir rapor hazırlanması gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasa yapma sürecinin başlamasını bekliyoruz. Böylesi bir süreçte başta silahsızlanmanın hızlanmasını sağlayacak olan özel yasanın çıkarılmasını zaman kaybetmeksizin acil şekilde bekliyoruz. Komisyon raporunu sunduktan sonra özellikle infaz yasasında hızlı bir değişiklik bekliyoruz."