"İyilik Korosu" Türkan Şoray ile Mersin'de aynı sahneyi paylaşacak

Kanun virtüözü Ahmet Baran'ın şefliğinde farklı mesleklerden gönüllüleri buluşturan "İyilik Korosu", Türk sinemasının önemli isimlerinden Türkan Şoray ile Mersin'de konser verecek.

Konser, "İyiliğin Sultanı Turnesi" kapsamında yarın saat 20.00'de Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Etkinlikte, Türkan Şoray'ın oynadığı filmlerden kesitler sunulacak ve şarkılar seslendirilecek.

Baran, AA muhabirine, turnenin ikinci konserini Mersin'de düzenlemekten dolayı heyecanlı olduklarını belirtti.

Türkan Şoray ile aynı sahnede olmalarının kendileri için önemli olduğuna dikkati çeken Baran, "Türk sinemasının efsanesi Türkan Şoray ile sahne alarak iyilik amaçlarından birisine ulaşmanın keyfini yaşamaya çalışıyoruz. Türkan Şoray çok kıymetli bir isim ve önemli bir değer. Konserde yaşayacağımız anlar için çok heyecanlıyız." diye konuştu.

Baran, "İyilik Korosu"nun çok sayıda sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını belirterek, turne sonunda 2 köy okuluna müzik odası yapmak istediklerini kaydetti.