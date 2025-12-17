Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, MHP İlçe Başkanı Kara'yı kabul etti
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, MHP İlçe Başkanı Soner Kara ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Ziyarette, ilçe genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Kurumlar arası işbirliğinin önemine değinilen ziyarette, ilçeye değer katacak projeler ve hizmetler ele alındı.
