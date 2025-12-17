Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, MHP İlçe Başkanı Kara'yı kabul etti

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, MHP İlçe Başkanı Soner Kara ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 17:21 Güncelleme: 17.12.2025 - 17:21
        Ziyarette, ilçe genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

        Kurumlar arası işbirliğinin önemine değinilen ziyarette, ilçeye değer katacak projeler ve hizmetler ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

