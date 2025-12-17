Erdemli ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

Belediye Başkanı Mustafa Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de stantları gezdi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Aydın Tetikoğlu, "Yeni neslin yerli malına olan ilgisi ve tasarruf bilinci bizleri son derece mutlu ediyor. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.