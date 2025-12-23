Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de ters yönde ilerleyen midibüsün sürücüsüne 11 bin 253 lira ceza

        Mersin'de otoyol bağlantı yolunda ters yönde giden midibüsün sürücüsüne 11 bin 253 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 12:52 Güncelleme: 23.12.2025 - 12:52
        Mersin'de ters yönde ilerleyen midibüsün sürücüsüne 11 bin 253 lira ceza
        Mersin'de otoyol bağlantı yolunda ters yönde giden midibüsün sürücüsüne 11 bin 253 lira ceza verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamaya göre, otoyol bağlantı yolu olan 151. Cadde'de bir midibüsün ters yönde ilerlediğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine çalışma başlatıldı.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kimliği tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

        Ehliyetine geçici süreyle el konulan kişiye 11 bin 253 lira ceza uygulandı.

