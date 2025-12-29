Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 29 obje ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mut ilçesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

