        Mersin Haberleri

        Mersin'de duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalan genç öldü

        Mersin'in Silifke ilçesinde bahçe çalışması yaparken çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalan genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 20:00 Güncelleme: 06.01.2026 - 20:00
        Mersin'de duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalan genç öldü
        Canbazlı Mahallesi'nde babasıyla birlikte iş makinesi yardımıyla bahçede çalışma yapan Ekrem Yamşah (20), çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kaldı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yamşah'ın cenazesi Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

