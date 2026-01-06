Mersin'de duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalan genç öldü
Mersin'in Silifke ilçesinde bahçe çalışması yaparken çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalan genç hayatını kaybetti.
Mersin'in Silifke ilçesinde bahçe çalışması yaparken çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalan genç hayatını kaybetti.
Canbazlı Mahallesi'nde babasıyla birlikte iş makinesi yardımıyla bahçede çalışma yapan Ekrem Yamşah (20), çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kaldı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yamşah'ın cenazesi Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.