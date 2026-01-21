Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Mersin'in Yenişehir ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi. Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlarda hasar meydana gelirken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.