        Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

        Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        21.01.2026 - 20:45
        Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        Kazada araçlarda hasar meydana gelirken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.


        Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

