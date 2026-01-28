Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Mersin'de silahla kuyumcuyu soyan zanlı yakalandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde altın çaldığı kuyumcudan tabancayla tavana ateş ederek kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 13:09 Güncelleme: 28.01.2026 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Mersin'de silahla kuyumcuyu soyan zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde altın çaldığı kuyumcudan tabancayla tavana ateş ederek kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

        Kızılmurat Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kuyumcuya giren 1 zanlı, inceleyip fotoğraf çekeceği bahanesiyle 100 gram külçe altın istedi.

        Altını aldıktan sonra iş yerinin çalışanı Halim Kaya'ya tabanca doğrultan zanlı, tavana ateş edip koşarak kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.


        Kuyumcu ve çevresince inceleme yapan ekipler, kimliği belirlenen zanlı İ.Y'yi (32) olayda kullandığı silahla yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlının Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        - Soygun anı güvenlik kamerasında

        Kuyumcunun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, 15 müşterinin olduğu iş yerine giren zanlının, altını aldıktan sonra silahını havaya doğrultup ateş etmesi yer aldı.

        Zanlının kaçtığı anlar da kuyumcunun yanındaki dükkanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        - "Müşteri gibi geldi"

        İşletme sahibi Reşat Gözen, gazetecilere, zanlının altına bakarken bir anda silahını çalışanına doğrulttuğunu söyledi.

        İş yeri çalışanı Halim Kaya da "Şahıs müşteri gibi gelip 'Altın alacağım' dedi. 100 gram altın isteyip resim çekeceğini söyledi. Altını eline aldıktan sonra silahını çekip havaya sıka sıka kaçtı." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        Mersin tekstilinde hedef, markalaşma ve doğrudan ihracat
        Mersin tekstilinde hedef, markalaşma ve doğrudan ihracat
        Kuyumcu soygunu şüphelisi yakalandı
        Kuyumcu soygunu şüphelisi yakalandı
        Mersin'de bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu
        Mersin'de bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu
        Mersin'in yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor
        Mersin'in yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor
        Mersin'de kuyumcuyu soyan zanlı tabancayla havaya ateş ederek kaçtı
        Mersin'de kuyumcuyu soyan zanlı tabancayla havaya ateş ederek kaçtı
        Tabancayla kuyumcuya girip 100 gram altını aldı, havaya ateş açıp kaçtı
        Tabancayla kuyumcuya girip 100 gram altını aldı, havaya ateş açıp kaçtı