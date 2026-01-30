Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasında

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 02:02 Güncelleme: 30.01.2026 - 02:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.


        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ELZ 26 plakalı otomobil, Barbaros Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda, yaya geçidini kullanan bir kişiye çarptı.

        Elindeki poşetlerle yola savrulan yaya hafif yaralandı.

        Kazayı gören vatandaşlar yaralıya yardımcı olurken ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe 1 puana razı oldu!
        Fenerbahçe 1 puana razı oldu!
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        Tedesco'dan play-off sözleri: Herkesi yenebiliriz!
        Tedesco'dan play-off sözleri: Herkesi yenebiliriz!
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        İran'dan askeri tatbikat
        İran'dan askeri tatbikat
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında

        Benzer Haberler

        Kuyumcu dükkanını soyan şüpheli tutuklandı (2)
        Kuyumcu dükkanını soyan şüpheli tutuklandı (2)
        Mersin'de merdiven altı üretilen 6 bin 86 kavanoz sahte krem ele geçirildi
        Mersin'de merdiven altı üretilen 6 bin 86 kavanoz sahte krem ele geçirildi
        Mersin'de 0-6 yaş çocuklar için ücretsiz gelişim taraması
        Mersin'de 0-6 yaş çocuklar için ücretsiz gelişim taraması
        Silahla kuyumcuyu soyan şüpheli tutuklandı
        Silahla kuyumcuyu soyan şüpheli tutuklandı
        Kuyumcu dükkanını soyan şüpheli adliyeye sevk edildi
        Kuyumcu dükkanını soyan şüpheli adliyeye sevk edildi
        Mersin'de orman muhafaza personeline atış eğitimi
        Mersin'de orman muhafaza personeline atış eğitimi