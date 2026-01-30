Mersin'de otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasında

Mersin'in Yenişehir ilçesinde otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ELZ 26 plakalı otomobil, Barbaros Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda, yaya geçidini kullanan bir kişiye çarptı. Elindeki poşetlerle yola savrulan yaya hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıya yardımcı olurken ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

