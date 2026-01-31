Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersinli lise öğrencisinin kaleme aldığı ilk kitabı tanıtıldı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde 17 yaşındaki Sultan Neva Çapık'ın yazdığı kitabın tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 11:07 Güncelleme: 31.01.2026 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersinli lise öğrencisinin kaleme aldığı ilk kitabı tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesinde 17 yaşındaki Sultan Neva Çapık'ın yazdığı kitabın tanıtımı yapıldı.

        Erdemli Birey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Çapık'ın kaleme aldığı "Biz Henüz Büyümedik" adlı kitabın tanıtım etkinliği, Erdemli Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, anlamlı bir günde bir araya geldiklerini söyledi.

        Öğrenciyi cesaretinden dolayı tebrik eden Açıkyörük, Çapık'ın yazar olmak isteyenlere örnek olmasını diledi.

        Çapık da kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Küçük yaşlardan beri yazmayı seviyorum. Kitabı yazmaya beni ikna eden halam Arife Ünüvar sayesinde cesaretimi topladım. Onun gibi ben de kitap yazdım. Kitabımın bu derece kabul göreceğini hiç beklemiyordum. Yazmaya devam edeceğim. Genç arkadaşlarımızın da yazmasını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Çapık, imzaladığı kitabını Kaymakam Aydın Tetikoğlu'na hediye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Mersin'deki selden geriye bu görüntüler kaldı: 51 ev ve işyeri zarar gördü,...
        Mersin'deki selden geriye bu görüntüler kaldı: 51 ev ve işyeri zarar gördü,...
        GÜNCELLEME 3 - Mersin'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor
        GÜNCELLEME 3 - Mersin'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Mersin'de trafik kazası : 2 yaralı
        Mersin'de trafik kazası : 2 yaralı
        Mersin'de sağanak; dereler taştı, yolları su bastı (5)
        Mersin'de sağanak; dereler taştı, yolları su bastı (5)
        Mersin'de sağanak; dereler taştı, yolları su bastı (4)
        Mersin'de sağanak; dereler taştı, yolları su bastı (4)