        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, kentteki önemli projeleri inceledi

        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, yapımına devam edilen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Hızlı Tren Demiryolu Projesi ve Mezitli Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

        Giriş: 31.01.2026 - 13:03 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:03
        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, kentteki önemli projeleri inceledi
        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, yapımına devam edilen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Hızlı Tren Demiryolu Projesi ve Mezitli Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

        Kıratlı, beraberindekilerle Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında Tarsus ilçesinde sürdürülen çalışmaları yerinden inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

        Kıratlı, gazetecilere, projenin tamamlanmasıyla Mersin ve Gaziantep arasının 2 saat 15 dakikaya düşeceğini belirtti.

        Projenin Mersin'e büyük katma değer katacağını dile getiren Kıratlı, çalışmanın Mersin-Adana etabının 2026 sonunda bitmesinin planlandığını ifade etti.

        Mersin ve Adana'daki vatandaşların yüksek hızlı tren konforunu kullanacağını anlatan Kıratlı, "Yüksek hızlı trenle yolculuk yapacak bir vatandaşımız 25 dakika gibi bir süre içerisinde Mersin'den Adana'ya, Adana'dan Mersin'e ulaşabilecek." diye konuştu.

        Mezitli Devlet Hastanesi'nde de incelemede bulunan Kıratlı, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici'den sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        İnşaat aşaması biten hastanenin kısa sürede hizmete başlayacağını belirten Kıratlı, şöyle konuştu:

        "Sadece Mezitli Devlet Hastanesi değil 2026 yatırım programı kapsamında Mersin'imizin sağlık altyapısını da güçlendiriyoruz. Şu anda Mersin'de geldiğimiz kamu-özel işbirliğiyle toplamda yatak sayımız 5 bin 350'ye ulaşmış durumda. Hemen hemen her ilçemizde devlet hastanesi yaptık. Devlet hastanesi olmayan ilçelerimizden bir tanesi de Mezitli'ydi. Çok yakın zamanda Mezitli Devlet Hastanemizi Mersin'imizin hizmetine sunmuş olacağız. Bununla birlikte 2026 yıllık kamu yatırım programına da yaklaşık 800 yeni ek yatak alarak Mersin'imizin sağlık altyapısını güçlendirmeye, vatandaşımızın sağlık hizmetine daha kolay, hızlı, konforlu bir şekilde ulaşımını sağlamak adına Mersin'imize sağlık yatırımlarımızı Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devam ettiriyoruz."

        Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesinin fiziki olarak 150 olan yatak kapasitesinin ihtiyaç halinde 200'e çıkabileceğini ifade etti.


        Hastanenin yanında 50 ünitelik Ağız Diş Sağlığı Hastanesinin de bulunduğu vurgulayan Kıratlı, "İçerisinde 10 ameliyathanesi, palyatif servisleri ve acil müdahale odaları bulunuyor. Cihazlar da geldiğinde günümüzün en modern cihazlarıyla donatılmış bir devlet hastanesi, yaşam merkezi olacak. 500 araçlık otoparkı ve yeni bağlantı yoluyla Mersin için marka projelerden biri tanesi." dedi.

        Erdemli, Silifke, Anamur ilçelerindeki sağlık alanındaki yatırımları anlatan Kıratlı, bu projelerin kazandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

        Kıratlı'ya incelemeleri sırasında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu, Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Hakan Kayacı, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe, iş insanları ve diğer ilgililer eşlik etti.

