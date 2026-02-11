Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı final hesapları yapıyor

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 91-87 yenen ÇİMSA ÇBK Mersin, yarın yapacağı ikinci maçtan da galip gelerek kupada yarı finale çıkmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 11:10 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı final hesapları yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 91-87 yenen ÇİMSA ÇBK Mersin, yarın yapacağı ikinci maçtan da galip gelerek kupada yarı finale çıkmayı hedefliyor.

        Geçen yıl gösterdiği başarıyla bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin, bu ligde istediği hedeflere ulaşamadı.

        Aldığı tek galibiyetle grubu son sırada tamamlayan ve yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turundan devam eden ÇİMSA ÇBK Mersin, ilk olarak Romanya temsilcisi Rapid Bükreş'i ardından Litvanya'nın Kibirkstis-TOKS ekibini yenerek kupada çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

        Çeyrek finalin ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini deplasmanda mağlup ederek, tur avantajı yakalayan Mersin ekibi, yarın saat 19.00'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda rakibiyle ikinci maçına çıkacak.

        Mersin ekibi bu maçtan da galibiyetle dönerek hem kupada yarı finale çıkmayı hem de sahasında taraftarını sevdirmeyi istiyor.




        - "Genel olarak takımımız maça hazır"

        ÇİMSA ÇBK Mersin Başantrenörü George Dikeoulakos, AA muhabirine, ilk maçı zor bir atmosferde oynadıklarını söyledi.

        Zorlukların üstesinden gelmeyi başardıklarını dile getiren Dikeoulakos, Panathinaikos'a göre daha iyi takım olduklarını ifade etti.

        İlk maçta hücumda iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Dikeoulakos, şöyle konuştu:

        "İkinci maçta da iyi oyunumuzu sahaya yansıtmamız gerektiğini düşünüyorum. Güzel bir atmosferde, daha iyi takım olmamızın verdiği güçle ve oyuncularımızın kalitesiyle bir sonraki tura geçeceğiz. Koçlar, her zaman takımdan daha iyi olmasını ister. Bizim hayatımız böyle geçiyor. Genel olarak takımımız maça hazır. Kupada maç maç düşünüyoruz ama oynayacağımız her maçı kazanmak istiyoruz."

        Dikeoulakos, önemli bir maça çıkacaklarını ve taraftar desteğinin önemli olduğunu belirtti.




        - Takım kaptanı Asena Yalçın: "Turu geçeceğimize inanıyoruz"

        Takım kaptanı Asena Yalçın da ilk maçın kolay geçmediğini ancak güzel bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

        Maçta 4 sayılık avantajlarının bulunduğunu anlatan Asena, "Burada maçı kazanıp yarı finale gitmek istiyoruz. Arada Nesibe Aydın maçı oynadık. Bu maça hazırlık gibi oldu. Nesibe Aydın çok kaliteli bir takım. Takımda hava gayet iyi. Turu geçeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Epstein dosyası: Trump'ın kritik telefon konuşması belgelerde
        Epstein dosyası: Trump'ın kritik telefon konuşması belgelerde
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        Özgecan Aslan ölümünün 11'inci yılında anılıyor!
        Özgecan Aslan ölümünün 11'inci yılında anılıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler

        Benzer Haberler

        Mersin'de trafik denetiminde sahte avukat kimliği gösteren kişi gözaltına a...
        Mersin'de trafik denetiminde sahte avukat kimliği gösteren kişi gözaltına a...
        Silifk'de LGS'ye yönelik "Öğretmen Çalıştayı" başladı
        Silifk'de LGS'ye yönelik "Öğretmen Çalıştayı" başladı
        Trafik denetiminde sahte avukat kimliği gösteren şahıs yakalandı
        Trafik denetiminde sahte avukat kimliği gösteren şahıs yakalandı
        Mersin'de 'Dilde Telde Anadolu' konseriyle türkü rüzgârı esti
        Mersin'de 'Dilde Telde Anadolu' konseriyle türkü rüzgârı esti
        Ailesinin Özgecan Aslan'a olan özlemi 11 yıldır dinmiyor
        Ailesinin Özgecan Aslan'a olan özlemi 11 yıldır dinmiyor
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk bina kontrollü yıkıldı
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk bina kontrollü yıkıldı