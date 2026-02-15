Canlı
        Mersin Haberleri

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Giriş: 15.02.2026 - 18:42 Güncelleme: 15.02.2026 - 18:42
        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

        Mersinspor: Cowan 18, Cruz 15, Ergi Tırpancı 2, White 26, Enoch 4, Olaseni 23, Kartal Özmızrak 8, March 4, Leon Apaydın 2, Chassang 2

        Aliağa Petkimspor: Whittaker 24, Efianayi 24, Blumbergs 5, Mustafa Kurtuldum 8, Sajus 14, Franke 22, Troy Selim Şav 4, Floyd 2, Boran Güler

        1. Periyot: 27-19

        Devre: 50-43

        3. Periyot: 62-73

        Normal süre: 82-82

        İlk uzatma: 95-95




        MERSİN

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

