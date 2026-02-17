Canlı
        Silifke'de çocuklara ücretsiz enstrüman eğitimi veriliyor

        Silifke'de çocuklara ücretsiz enstrüman eğitimi veriliyor

        Mersin'in Silifke ilçesinde çocuklara ücretsiz klarnet, keman ve davul çalma kursu veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 11:36 Güncelleme: 17.02.2026 - 11:36
        Silifke'de çocuklara ücretsiz enstrüman eğitimi veriliyor
        Mersin'in Silifke ilçesinde çocuklara ücretsiz klarnet, keman ve davul çalma kursu veriliyor.

        Silifke Belediyesi ile Cavit Erden Müzik ve Folklor Derneği arasında, çocuklarda enstrüman çalma becerisinin geliştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.


        Klarnet, keman ve davul çalma eğitimi verilen kurslarda, çocukların sanatsal ve kültürel gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

        Enstrüman eğitimi almak isteyen çocuklar, alanında uzman eğitmenlerin yer aldığı kurslardan ücretsiz faydalanabiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

