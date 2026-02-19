Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Gülnar'da "Seminer ve Deneme Sınavı" projesi başlatıldı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde "Seminer ve Deneme Sınavı" projesi hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 15:05 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gülnar'da "Seminer ve Deneme Sınavı" projesi başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Gülnar ilçesinde "Seminer ve Deneme Sınavı" projesi hayata geçirildi.

        Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir eğitim danışmanlığı merkezi işbirliğinde başlatılan projede kapsamında, lise ve üniversite sınavlarına yönelik "Motivasyon ve Strateji" semineri verildi.

        Seminerde, öğrencilere sınav stratejileri, zaman yönetimi ve motivasyon teknikleri konularında bilgiler paylaşıldı.

        Proje kapsamındaki seminerler sonrası öğrenciler deneme sınavına girerek tecrübe kazanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor gözaltına alındı
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm

        Benzer Haberler

        Kara kışta badem sürprizi
        Kara kışta badem sürprizi
        Türk Kızılay'ın 'İyilik Gemisi' Ramazan'ın ilk gününde Gazze'ye uğurlandı K...
        Türk Kızılay'ın 'İyilik Gemisi' Ramazan'ın ilk gününde Gazze'ye uğurlandı K...
        En büyük iyilik gemisi, Gazze'ye uğurlandı
        En büyük iyilik gemisi, Gazze'ye uğurlandı
        Silifke'de öğretmen ve velilere yönelik seminer düzenlendi
        Silifke'de öğretmen ve velilere yönelik seminer düzenlendi
        Tarsus ilçesinde Hacı Hüseyin Kaplan Camisi'nin temeli atıldı
        Tarsus ilçesinde Hacı Hüseyin Kaplan Camisi'nin temeli atıldı
        Mersin'de 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Mersin'de 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi