Gülnar'da "Seminer ve Deneme Sınavı" projesi başlatıldı
Mersin'in Gülnar ilçesinde "Seminer ve Deneme Sınavı" projesi hayata geçirildi.
Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir eğitim danışmanlığı merkezi işbirliğinde başlatılan projede kapsamında, lise ve üniversite sınavlarına yönelik "Motivasyon ve Strateji" semineri verildi.
Seminerde, öğrencilere sınav stratejileri, zaman yönetimi ve motivasyon teknikleri konularında bilgiler paylaşıldı.
Proje kapsamındaki seminerler sonrası öğrenciler deneme sınavına girerek tecrübe kazanacak.
