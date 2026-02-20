Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de cipin çarptığı yayalardan hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde ikizi ve 2 kuzeninin öldüğü kazada ağır yaralanan Büşra Güney, tedavi gördüğü hastanede 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Giriş: 20.02.2026 - 17:10 Güncelleme: 20.02.2026 - 17:10
        Mersin'de cipin çarptığı yayalardan hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde ikizi ve 2 kuzeninin öldüğü kazada ağır yaralanan Büşra Güney, tedavi gördüğü hastanede 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        İlçede, 2 Şubat'ta Melis K'nin (25) kullandığı 33 ATE 039 plakalı cipin Çilek Mahallesi D-400 kara yolu Bekirde kavşağındaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışanlara çarpması sonucu ağır yaralanan Büşra Güney tedavi gördüğü hastanede can verdi.

        Büşra Güney'in 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetmesi üzerine kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

        Aynı kazada Büşra Güney'in ikizi Kübra Güney ile kuzenleri Necla Öztürk ve Zehra Serdil Atak da hayatını kaybetmişti.

        Çilek Mahallesi'nde 2'si çocuk 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazada, olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polislerce gözaltına alınan sürücü tutuklanmıştı.

