        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 09:11 Güncelleme:
        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında A.A.Y'nin uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığını belirledi.

        Şüphelinin adresine baskın yapan ekipler 317 gram sentetik uyuşturucu, 14 uyuşturucu hap, 45 gram esrar tohumu, 2 şişe aseton, 2 cep telefonu, 1 hassas terazi ve 1 kullanma aparatı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

