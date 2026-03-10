Mersin'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi. Yaramış Mahallesi'nde M.U'nun (55) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, tarlada ilerlediği sırada tahliye kanalına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın altında kalan M.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

