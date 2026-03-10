Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Baharın yüzünü gösterdiği Mersin, leylek ve pelikan sürülerini ağırlıyor

        ÖMER TARSUSLU - Göçmen kuşların Doğu Akdeniz'deki mola noktalarından Mersin'deki sulak alanlar, havaların ısınmasıyla çok sayıda leylek ve pelikanı ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 11:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baharın yüzünü gösterdiği Mersin, leylek ve pelikan sürülerini ağırlıyor

        ÖMER TARSUSLU - Göçmen kuşların Doğu Akdeniz'deki mola noktalarından Mersin'deki sulak alanlar, havaların ısınmasıyla çok sayıda leylek ve pelikanı ağırlamaya başladı.


        Baharın yüzünü göstermesiyle zorlu göç yolculuğuna başlayan leylek ve pelikanlar, Mut ilçesinin yüksek kesimlerindeki Fakırca Mahallesi'nde konaklıyor.

        Ovalıkta dinlenen çok sayıda leylek ve pelikan, Göksu Nehri çevresindeki sulak alanlarda beslenme ihtiyacını karşılıyor.

        Sürü halinde uçarak gökyüzünü şenlendiren kuşlar, bölgenin doğal yaşamına zenginlik katıyor.

        -"Adeta doğanın hediyesi"

        Fakırca Mahallesi'nde çiftçilik yapan Onur Doğanay, göç yolundaki kuşların her sene mahallelerinde çeşitli mevkilerde mola verdiğini söyledi.

        Leylek ve pelikanları gördüklerinde baharın geldiğini anladıklarını dile getiren Doğanay, "Her sene bir hafta, 10 gün burada konaklıyorlar. Rüzgar etkisini kaybedince, hava ılıklaşınca gidecekleri yere göç ediyorlar. Bu bölge göç güzergahları arasında. Dinlenip mola veriyorlar." dedi.

        Doğanay, kuşların göç yolculukları sırasında kendilerine de güzel görüntüler sunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "O kadar inanılmaz ve güzel görüntü oluşuyor ki uçtuklarında insan huzur buluyor. Adeta doğanın hediyesi. Bir yanda işlerimizi yaparken diğer yanda görsel bir şovun altında onları izliyoruz. Kuşların ilçemizde mola vermesinin sebeplerinden biri de Göksu Nehri buradan geçiyor. Nehrin çevresinde kuşların besin bulabilecekleri alanlar olduğu için her sene burada konaklıyorlar."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İnşaat maliyetinde zam etkisi
        İnşaat maliyetinde zam etkisi
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi

        Benzer Haberler

        Mersin'de çiftçiler kilosu 5 bin TL'ye satılan kuzugöbeği mantarı üretimini...
        Mersin'de çiftçiler kilosu 5 bin TL'ye satılan kuzugöbeği mantarı üretimini...
        Mersin'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Mersin'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Tarsus'ta "Antik Çağda Kadın Olmak" sergisi açıldı
        Tarsus'ta "Antik Çağda Kadın Olmak" sergisi açıldı
        Silifke'de örtü altı çilekte bahar hasadı: Kilosu 140 ile 160 TL arasında
        Silifke'de örtü altı çilekte bahar hasadı: Kilosu 140 ile 160 TL arasında
        Mersin'de Ramazan'da balık fiyatları düştü, satışlar arttı
        Mersin'de Ramazan'da balık fiyatları düştü, satışlar arttı
        Mersin'de devrilen traktörün altında hayatını kaybetti
        Mersin'de devrilen traktörün altında hayatını kaybetti