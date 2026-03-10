Baharın yüzünü gösterdiği Mersin, leylek ve pelikan sürülerini ağırlıyor

ÖMER TARSUSLU - Göçmen kuşların Doğu Akdeniz'deki mola noktalarından Mersin'deki sulak alanlar, havaların ısınmasıyla çok sayıda leylek ve pelikanı ağırlamaya başladı.





Baharın yüzünü göstermesiyle zorlu göç yolculuğuna başlayan leylek ve pelikanlar, Mut ilçesinin yüksek kesimlerindeki Fakırca Mahallesi'nde konaklıyor.



Ovalıkta dinlenen çok sayıda leylek ve pelikan, Göksu Nehri çevresindeki sulak alanlarda beslenme ihtiyacını karşılıyor.



Sürü halinde uçarak gökyüzünü şenlendiren kuşlar, bölgenin doğal yaşamına zenginlik katıyor.



-"Adeta doğanın hediyesi"



Fakırca Mahallesi'nde çiftçilik yapan Onur Doğanay, göç yolundaki kuşların her sene mahallelerinde çeşitli mevkilerde mola verdiğini söyledi.



Leylek ve pelikanları gördüklerinde baharın geldiğini anladıklarını dile getiren Doğanay, "Her sene bir hafta, 10 gün burada konaklıyorlar. Rüzgar etkisini kaybedince, hava ılıklaşınca gidecekleri yere göç ediyorlar. Bu bölge göç güzergahları arasında. Dinlenip mola veriyorlar." dedi.



Doğanay, kuşların göç yolculukları sırasında kendilerine de güzel görüntüler sunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"O kadar inanılmaz ve güzel görüntü oluşuyor ki uçtuklarında insan huzur buluyor. Adeta doğanın hediyesi. Bir yanda işlerimizi yaparken diğer yanda görsel bir şovun altında onları izliyoruz. Kuşların ilçemizde mola vermesinin sebeplerinden biri de Göksu Nehri buradan geçiyor. Nehrin çevresinde kuşların besin bulabilecekleri alanlar olduğu için her sene burada konaklıyorlar."

