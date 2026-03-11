Kaymakam Topsakaloğlu'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Topsakaloğlu, mesajında, İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin azim ve fedakarlıkla kazandığı İstiklal Mücadelesi'ni güçlü şekilde anlattığını belirtti.



Marşı, Türk milletinin iradesi ve başarma azmini ebedileştiren eser olarak niteleyen Topsakaloğlu, şunları kaydetti:



"Bu eser, geçmişten aldığı güçle birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye devam etmektedir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 105. yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

