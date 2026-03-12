Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Kaymakam Duru'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 12.03.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Duru, mesajında İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini, vatan sevgisini ve hür yaşama iradesini en güçlü şekilde ifade eden eşsiz bir eser olduğunu belirtti.

        İstiklal Marşı'nın her mısrasında milletin birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhunun yer aldığını ifade eden Duru, şunları kaydetti:

        "İstiklal Marşı milletin zorlu şartlar altında verdiği kurtuluş mücadelesinin ve bağımsızlık azminin en önemli sembollerinden biri. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

