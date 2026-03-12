Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin merkezli ihalelerde usulsüzlük operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

        Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerinde usulsüz yaptıkları iddiasıyla 20'si kamu görevlisi 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 12.03.2026 - 14:07
        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı açıklamasına göre, Mersin'de bazı kamu kurum ve kuruluşlarının usulsüz olduğu değerlendirilen ihalelerine yönelik soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında Mersin, Antalya, Eskişehir, Elazığ, Adana, Van ve Hakkari'de "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarına karıştığı belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

        Ekiplerin 7 ildeki operasyonunda 20'si kamu görevlisi 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Soruşturma kapsamındaki incelemelerin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

