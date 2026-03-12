Mersin merkezli ihalelerde usulsüzlük operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerinde usulsüz yaptıkları iddiasıyla 20'si kamu görevlisi 23 şüpheli gözaltına alındı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı açıklamasına göre, Mersin'de bazı kamu kurum ve kuruluşlarının usulsüz olduğu değerlendirilen ihalelerine yönelik soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında Mersin, Antalya, Eskişehir, Elazığ, Adana, Van ve Hakkari'de "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarına karıştığı belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.



Ekiplerin 7 ildeki operasyonunda 20'si kamu görevlisi 23 şüpheli gözaltına alındı.



Soruşturma kapsamındaki incelemelerin sürdüğü bildirildi.

