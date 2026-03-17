Tarsus ilçesinde yola düşen kaya parçaları kaldırıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sağanak nedeniyle yola düşen kaya parçaları, iş makinesiyle kaldırıldı. İlçede etkili olan yağışta Sayköy Mahallesi'ndeki yamaçtan kopan kaya parçaları yola yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Kaya parçalarını iş makinesiyle kaldıran ekipler, yolda temizlik yaptı.

