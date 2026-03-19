Akdeniz ilçesindeki camilerde bayram temizliği yapıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki camilerde Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışması yapıldı.



Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki camilerde halıları süpürdü.



İbadethaneleri temizleyen ekipler, dezenfeksiyon işlemi yaptı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşların bayramı en iyi şekilde karşılaması için tüm ekiplerin sahada olduğunu belirtti.



Camilerde kapsamlı temizlik yapıldığını kaydeden Şener, "Vatandaşlarımızın ibadetlerini temiz, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda yerine getirebilmesi için camilerimizde kapsamlı temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz bayram öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırarak ilçemizin dört bir yanında görev başındadır." ifadelerini kullandı.

