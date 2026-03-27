Tarsus ilçesinde trafik denetimi yapıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde 17 sürücüye çeşitli ihlallerden 86 bin 37 lira ceza uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, İsmet Paşa Bulvarı'nda trafik denetimi yaptı. Ekipler dron destekli denetimlerde 17 sürücüye çeşitli ihlallerden 86 bin 37 lira ceza kesti.

